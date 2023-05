Une histoire de la naissance

Si "la naissance est un fabuleux voyage" , celui-ci n'est pourtant pas sans turbulences. Le gynécologue-obstétricien René Frydman, l'un des grands spécialistes mondialement reconnus de la médecine de la reproduction, retrace ici la prodigieuse évolution de l'obstétrique. On découvrira, entre autres, certains mythes originels, des médecins du Moyen Age - interdits d'assister aux accouchements -, l'apparition du métier de sage-femme, puis, plus proche de nous, la possibilité de recueillir de l'ADN foetal dans le sang maternel, la procréation médicalement assistée et les découvertes les plus récentes. A la fois savante et accessible, cette fresque n'oublie jamais l'humain, abordant notamment la place du père, le baby blues ou des sujets éthiques tel le statut de l'embryon. Fort de ses quarante ans d'expérience, l'auteur témoigne aussi de son vécu et parsème son ouvrage de souvenirs et d'histoires émouvantes. Un récit inspiré qui se lit comme un roman d'aventures. Dorothée Werner, Elle.