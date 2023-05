Jusqu'ici Maxime était le fils parfait. Aîné brillant, garçon sportif, à 20 ans il s'apprête quitter le foyer toulonnais pour intégrer Polytechnique quand sa cadette, Lisa, enchaîne les colorations capillaires, les piercings et les affronts, au point de décourager sa mère. "Le choix du roi" se vantait jusqu'ici Fabien, leur père. "Un fils en or" clamait Karine. Jusqu'à cette nuit de juillet. Le 8 au petit matin, Maxime réveille sa mère. Il sent l'alcool, sa chemise est pleine de sang. Il vient de renverser une fille en rentrant d'une soirée. Il l'a laissée sur le chemin où le choc l'a tuée. Avant que le jour vienne, Maxime demande à Karine de se débarrasser de la chemise et de garder entre eux leur macabre secret. Avant, pendant, après, Laurence Lieutaud rembobine puis accélère le temps en nous faisant vivre les jours qui ont précédé et qui suivent l'accident, du point de vue de différents personnages : la mère de Maxime, la soeur de Maxime, la mère de la victime. A mesure que les policiers mènent l'enquête, Karine découvre son fils sous les traits d'un monstre froid plus occupé à jouer et tuer des soldats sur son ordinateur qu'à penser aux familles qu'il a brisées. De la première ligne à la dernière, Laurence Lieutaud nous fait traverser les enfers de ses personnages. Certains se débattent dans les filets de la culpabilité et de la peine, d'autres essaient de percer la vérité. Un tel secret peut-il être ainsi enfoui ?