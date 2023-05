La prise de notes efficace. Ecrire vite et structurer ses idées, cela s'apprend ! 3e édition

Comment écrire plus vite en étant certain de pouvoir se relire ? Comment prendre des notes sans perdre l'essentiel de l'information ? Comment gagner en temps et en efficacité lors d'une retranscription d'informations ? Ce guide pratique vous propose une méthode astucieuse - MERAS® - pour acquérir les bons réflexes de l'écriture rapide. Basée sur la contraction des lettres de l'alphabet ainsi que sur des abréviations, cette nouvelle méthode permet une prise de notes fiable et intelligente. Cette 3e édition, en plus de la langue anglaise et espagnole, offre une adaptation de la méthode MERAS© pour l'italien ainsi qu'un enrichissement sur l'association entre cartes mentales et prises de notes. Des exercices audio accompagnent le livre.