Histoire des idées économiques. Tome 2, De Walras aux contemporains, 6e édition

Cet ouvrage constitue un guide d'accès aux grands courants de la pensée qui ont contribué à façonner les conceptions économiques contemporaines. Son but est d'éclairer les idées économiques modernes grâce à la lecture des analyses anciennes, et de montrer ainsi les permanences et les ruptures. Organisé chronologiquement, de Platon à Marx, il s'articule autour des réactions suscitées par le développement de l'économie de marché, au centre desquelles on rencontre déjà les contraintes de la nature et l'idée de monde fini. C'est la suite chronologique du premier volume intitulé Histoire des idées économiques, de Platon à Marx.