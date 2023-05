1 mois pour se mettre à l'aquarelle

Vous avez toujours voulu vous lancer dans l'aquarelle ? Ce livre est fait pour vous ! Découvrez les bases de ce medium : apprenez comment trouver l'inspiration, composer votre palette, faire fuser les couleurs, maîtriser les techniques... et surtout comment maîtriser le geste, essentiel dans l'art délicat de l'aquarelle. Exercez-vous ensuite sur les différents projets proposés. Ciels, bouquets fleuris, paysages, petits motifs... Muni·e de vos pinceaux et de votre palette, il ne vous reste plus qu'à vous lancer ! L'aquarelle n'aura plus de secrets pour vous !