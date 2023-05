A nos saisons intérieures. Hiver, printemps, été, automne : vivre au rythme de nos cycles féminins

Véritable ode à la nature féminine et à ses rythmes, Ilam Berdi offre dans ce livre une vision poétique des cycles en les reliant aux saisons et aux éléments qui composent le vivant. Ses propos sont appuyés par la science d'Audrey Guillemaud, spécialiste de la physiologie féminine et des méthodes de contraception naturelle. Cet ouvrage s'adresse aux femmes de tout âge qui souhaite retisser du lien entre leur corps et leur intériorité. Dans cet ouvrage, on apprendra comment les cycles influent sur la psyché, les émotions et le corps tout entier. On observera les logiques entre nature environnante et nature intérieure. On apprendra comment s'appuyer sur notre nature cyclique et en faire une alliée pour nous aider à nous réaliser. Les méthodes de contraception naturelles seront mises à l'honneur pour aider les femmes à mieux comprendre leur fertilité. Des conseils et des outils seront donnés pour soutenir les femmes ayant des problématiques de santé liées à leurs cycles. Enfin, de nombreux textes, poèmes et schémas permettront aux lectrices de reconnaître en elles les variations énergétiques, psychologiques et physiques qui les traversent. Une véritable odyssée vers nos terres sacrées, une sagesse millénaire quelque peu oubliée et qu'il est grand temps de venir retrouver. La reconquêtede mes cycles,de ma sexualité,du sacréde ma féminité.Comme une terrequi est à moiet qu'on m'a enlevé.Une terre dont je suis la gardienne,une terre pour me mener au ciel,une terre, ma terre sacrée.