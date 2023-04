Jetpack Compose. Développez des interfaces accessibles et modernes pour Android

Ce livre s'adresse aux développeurs et développeuses qui souhaitent apprendre à développer des interfaces pour Android en utilisant Jetpack Compose, le kit d'outils recommandé par Google, basé sur le langage Kotlin. Il porte un regard soucieux sur les bonnes pratiques d'accessibilité qui intéressera également toutes personnes désireuses d'améliorer le quotidien numérique des personnes en situation de handicap. Des connaissances de base sur le développement Android sont requises. Dans ce livre, l'autrice détaille pas à pas la manière de prendre en main cette bibliothèque pour développer, d'une part, des interfaces qui répondent aux besoins de modernité des applications actuelles, d'autre part, pour répondre à la nécessité de développer des applications accessibles à toutes et à tous. Elle commence par expliquer les raisons motivant la création de cette bibliothèque et les nouveaux concepts qu'apporte Jetpack Compose au développement d'interfaces pour Android tels que la programmation déclarative ou le mécanisme de Recomposition. Puis le lecteur découvre comment utiliser Jetpack Compose au sein d'un projet Android et initie son premier composant. Il est invité à parcourir les composants de base de cette bibliothèque en réalisant des textes, des boutons et des champs de formulaires, et à les mettre en page. Un chapitre est ensuite dédié à la gestion des états et des effets, deux notions importantes qui permettront au lecteur de concevoir correctement ses composants. Pour finir, l'autrice explique comment afficher des listes de manière optimisée et comment effectuer des mises en page plus avancées. Dans chaque chapitre de ce livre, l'autrice partage des bonnes pratiques d'accessibilité avec des exemples concrets.