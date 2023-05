Cluedo. Tome 1, Romans policiers

Scène tragique sur le campus Tudor ! M. Céladon, le professeur de théâtre, a été retrouvé mort dans les coulisses, baignant dans une mare de sang. Pourtant, le théâtre était fermé de l'intérieur. Que s'est-il passé ? Et qui a bien pu commettre cet acte effroyable ? Moutarde, Pervenche, Rose, Olive, Violet et Leblanc, six étudiants friands d'énigmes et de mystères, vont enfin pouvoir passer de la théorie à la pratique. L'enquête est ouverte !