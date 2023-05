Dans cet ouvrage inédit sont reproduits des articles parus dans la revue " L'Initiation " que fonda en octobre 1888 le célèbre Papus (Dr Gérard Encausse). Autour de lui se regroupa la fine fleur des occultistes français qui s'attelèrent à présenter à un public toujours plus large les arcanes de l'occultisme. Après avoir publié " L'Alchimie, par les Occultistes de la Belle Epoque " ; " La Franc-Maçonnerie, par les Occultistes de la Belle Epoque " ; " La Kabbale, par les Occultiste de la Belle Epoque " ; voici donc " La prière, par les Occultistes de la Belle Epoque ", un recueil constitué de textes rédigés par Léon Combes, Sédir, F. Rozier, Phaneg, Tidianeuq, Marius Decrespe, E. Dacy, Papus, A. -E. C. , J. de Taillenay, René Guénon et Ivan Dietschine. On trouvera notamment, dans ces feuillets anciens, des études sur la prière du Pater Noster, abordée sous l'angle d'un décryptage ésotérique. En annexe des pages sont consacrées à la foi qui soulève des montagnes.