Bravo ! Avec Van Gogh

Un tableau à reconstituer pour sensibiliser l'enfant dès 3 ans à l'art avec une oeuvre d'art découpée en puzzle de 6 pièces et une comptine pour favoriser la mémorisation. Cette fois, Van Gogh est à l'honneur avec sa célèbre chambre jaune ! Avec cette oeuvre, les enfants apprennent du vocabulaire de tous les jours et observent des objets du quotidien. Mais où est le chapeau de Van Gogh ? Sur la chaise ? Sur la table ? Par terre ? Ou sous le lit ? Peux-tu l'aider à le retrouver ? Testés et approuvés par les enfants des 500 crèches Babilou.