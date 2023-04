1000 QCM de culture générale. Entraînement intensif Catégories A, B et C, 3e édition

Ce livre en fiches propose 1000 QCM de culture générale pour préparer les concours de la fonction publique. Classés par thèmes, les QCM abordent tous les aspects de la culture générale évalués lors des épreuves des concours : les connaissances générales (histoire et géographie, arts et littérature, sciences et techniques, sports et loisirs, religions, mythologie...) ; l'actualité en France et à l'international (faits marquants, géopolitique...) ; la culture administrative (institutions françaises et européennes, fonction publique, collectivités territoriales, justice). En fin d'ouvrage, des séries de QCM de difficulté progressive et mélangeant tous les thèmes permettent aux lecteurs de mesurer leur progression. Tous les QCM sont suivis de corrigés.