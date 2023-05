Le Yi King émotionnel - Quomodo

Gérard Athias et Isabelle Boos s'appuient sur l'un des plus anciens livres de Sagesse chinois et interprètent chaque hexagramme du Yi King comme une palette de couleurs émotionnelles (ou ressentis) construite à partir des 6 émotions primaires : la colère, la joie, le dégoût, la tristesse, la peur et la surprise. Expérimenter et comprendre la composition de votre nuancier de couleurs vous ouvrira la porte de votre univers intérieur. Cet ouvrage est une source d'informations extraordinaire sur le travail émotionnel. Il deviendra votre guide au quotidien : 64 possibilités de ressentis, 64 situations différentes que vous pouvez rencontrer sur votre parcours de vie. Il vous permettra de découvrir les combinaisons émotionnelles de votre hexagramme de naissance. Rappelez-vous ce chiffre ? : 64 comme les cases du jeu d'échecs, souvenir embryologique de votre complétude. Ce chiffre porte en son sein deux coeurs, un coeur biologique et un coeur énergétique à reconquérir !