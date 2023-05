L'épreuve du Grand Oral. CRFPA. 100 fiches de révision, 3e édition

Cet ouvrage propose, en plus d'une méthodologie détaillée de l'épreuve, 100 fiches en couleur, classées en 13 grands thèmes pour réviser les Libertés et Droits fondamentaux et ainsi assurer une préparation optimale au Grand oral. Rédigé par la lauréate de l'examen d'entrée au CRFPA en 2017, devenue avocate au Barreau de Nice, ce livre répond, de manière pertinente et efficace, aux attentes et besoins des candidats. Les points forts : - - Le format portrait permet au candidat de disposer en un coup d'oeil des notions et référencesjuridiques essentiellesà connaître - Des schémas récapitulatifs en début des fiches traitant de notions complexes permettent d'en comprendre les enjeux - De nombreux exemples de jurisprudence jalonnent et illustrent les droits et libertés exposés