Proverbes coréens. Proverbes bilingues pour progresser en coréen

" La langue n'a pas d'os mais elle peut en briser " , " C'est comme chercher monsieur Kim à Séoul " , " Plus on avance, plus les montagnes grandissent " ... Quelle meilleure manière pour connaître un peuple et sa langue que d'étudier ses proverbes ? Appréhender la culture coréenne à travers eux permet d'en saisir l'imaginaire à la racine et de comprendre en profondeur comportements, pensées et attitudes dont la signification nous échappe et nous surprend souvent. Les Coréens ont appris depuis longtemps à vivre selon la sagesse transmise par leurs ancêtres. Ces 211 dictons traditionnels (ainsi que de nombreuses expressions idiomatiques) sont encore couramment utilisés aujourd'hui dans le pays du matin calme.