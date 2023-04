L'histoire de France à travers ses monuments. Grande histoire et petits secrets

Dans cet ouvrage, le patrimoine et l'Histoire s'unissent pour le plaisir du savoir et de la lecture. En trente courts chapitres, Delphine Gaston-Sloan traverse les âges (de la Préhistoire aux Temps modernes) et nous livre la grande histoire et les petits secrets de nos édifices. Des arènes de Nîmes au stade de France, en passant par la Sainte Chapelle, le Louvre, les châteaux de Versailles et de Chenonceau ou encore l'Opéra Garnier, vous saurez tout des monuments qui jalonnent et constituent l'Histoire de France. Mêlant conception architecturale, Histoire et anecdotes, chaque chapitre est agrémenté d'illustrations.