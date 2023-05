Développez vos facultés de guérison. Magnétisme, Pierres et cristaux, Plantes, Prières

Dans cet ouvrage, Jean-Didier, l'un des médiums et magnétiseur les plus réputés d'Europe, recense les différentes techniques et remèdes, tant pratiques que spirituels, qu'il utilise et préconise. Etayé de conseils et d'exercices pratiques, ce livre permet à tout un chacun de développer des pouvoirs tels le magnétisme ou la force spirituelle, d'équilibrer ses énergies (chakras), de se servir des pouvoir des plantes, des couleurs, et de bien d'autres secrets encore... Un livre idéal se sentir au mieux de sa forme psychique et physique, pour se guérir et même pour soulager autrui.