Marseille malade de la peste (1720-1723)

Ce livre est une transcription de deux manuscrits originaux, écrits par des témoins directs de la peste de Marseille (1720-1723). Ceux-ci n'ont jamais été édités. Les auteurs, le père trinitaire Paul Giraud et le négociant et riche armateur Pierre-Honoré Roux, retracent les moments forts de la crise épidémique qui frappa la cité marchande. Ils racontent la vie des Marseillais pendant plus de deux ans d'une crise sanitaire particulièrement violente. Ils fournissent également des informations intéressantes sur la façon cette crise a été gérée par les autorités de l'époque, qui ont été débordées par une épidémie particulièrement destructrice. Afin de placer ces deux récits dans leur contexte et d'éclairer leur lecture, l'ouvrage comprend une introduction historique de cet évènement traumatique, ainsi qu'une présentation critique des deux manuscrits. Des cartes et des chronologies permettent d'aider à la localisation des faits rapportés par Paul Giraud et Pierre-Honoré Roux et des lieux dans lesquels ceux-ci se sont déroulés.