Passeurs d'âmes. Méthodologie - Comment faire un bilan vibratoire et devenir passeur d'âmes

Raymond Lafeuil révèle sa méthode de travail avec l'objectif d'apporter une aide fraternelle aux âmes ou entités en dérive. Il insiste tout d'abord sur la nécessité d'apprendre à se connaître, à travailler sur soi, à se recueillir, à être respectueux envers soi-même et envers la Création. Le magnétisme qui émane de soi et de la Nature, le pendule et l'échelle de Bovis permettent de réaliser un bilan vibratoire pour poser un diagnostic et établir un protocole d'action. Cet ouvrage se veut également un outil pour les thérapeutes. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre les interactions entre différents plans, les conséquences des traumatismes psychiques, émotionnels et physiques dans la vie de l'individu.