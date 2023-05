Ruches de biodiversité. Manuel pratique au service des abeilles

Si les abeilles ont aujourd'hui besoin de notre aide, cela ne signifie pas que nous devons multiplier le nombre de ruches pour pallier la raréfaction de leurs habitats naturels : il est important de leur laisser la possibilité de retrouver leur nature sauvage. Bernard Bertrand et David Giroux vous guident vers une pratique bienveillante, respectueuse des abeilles et de leurs conditions de vie, grâce à la ruche de biodiversité - dite aussi "ruche-refuge" -, orientée vers la préservation et non la production. Apprenez à observer votre ruche pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur, et fabriquez, étape par étape, vos propres modèles en bois ou en paille tressée. Questions-réponses, exemples concrets et nombreuses photos viennent enrichir ce manuel pratique, documenté et nourri des expériences des auteurs auprès de ces belles. Vous voilà prêt·e à inviter et à accueillir chez vous, naturellement et dans les meilleures conditions, ces pollinisateurs exceptionnels. Et si vous deveniez, à votre tour, gardien·ne d'abeilles ?