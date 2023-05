Physiologie de l’exercice physique, entraînement et santé

Le but de cet ouvrage est d'expliquer les différents effets de l'exercice physique sur notre organisme. Il compte trois parties : - Les bases de physiologie sur l'organisation et le fonctionnement du corps humain, - Les effets d'une séance d'exercice sur l'organisme, - Les différentes adaptations physiologiques induites par la pratique régulière de l'exercice. Cet ouvrage contient de nombreux schémas explicatifs et des résumés de chaque paragraphe qui facilitent la compréhension ainsi que des exercices corrigés qui permettent aux lecteurs de faire le point sur leurs acquis et de se préparer aux examens. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de Licences et de Masters STAPS. Il peut également intéresser tous les intervenants dans le milieu du sport.