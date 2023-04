Des ouvrages de 64 pages, renfermant plus de 60 questions/réponses sur un thème qui passionne les enfants à partir de 4 ans, ici la faune et la flore qui peuplent les forêts à travers le monde ! Les questions explorent le thème de l'ouvrage de façon très complète, selon 3 types d'énoncés : - des questions majeures, qui occupent deux pages, et qui traitent d'un sujet central pour le thème en question. - des questions plus courtes, sur une seule page, qui traitent d'informations plus accessibles et donc moins développées. - des questions "jeux" : de grandes scènes illustrées, sur une ou deux pages, qui permettent à l'enfant un apprentissage par l'observation, la dénomination, le dénombrement, etc.