Le manifeste de l'Ecole du Bien-Naître. Mieux accompagner les naissances

Cet ouvrage aborde un sujet crucial et actuel qui concerne tous les professionnels de la périnatalité, ainsi que les parents. Rédigé par trois autrices expertes en la matière, qui ont fondé une école pour former les professionnels à l'accompagnement parental, ce livre propose un véritable tour d'horizon du monde de la périnatalité et tire le signal d'alarme. Grâce à des témoignages de professionnels et de parents, le livre met en lumière les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de la périnatalité, notamment la perte d'humanité et la toute-puissance des protocoles. Il propose également des solutions pour résoudre cette crise à travers 4 piliers : la formation des professionnels, l'accompagnement parental, l'importance de l'émotionnel et le désengorgement des services de maternité. En plus de ces solutions concrètes, le livre souligne l'importance de protéger les mamans, les parents et les bébés de ce système qui nuit à la disponibilité des professionnels et à l'accompagnement parental. Ce livre est un outil indispensable pour tous les professionnels de la périnatalité soucieux de retrouver du sens à leur métier et de s'investir pleinement dans l'accompagnement des parents. Il est également un guide précieux pour les parents afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée à leurs besoin.