Sois la star de tes réseaux sociaux - Comment t'exprimer avec aisance et confiance pour plus d'impact !

Tu évolues désormais dans un monde dit "hybride", où la communication adopte différents visages. Il s'agit de savoir jusqu'où tu veux aller dans ce virage numérique pour bien saisir les possibilités qui s'offrent à toi. Découvre comment rédiger aisément des courriels et des scripts percutants sous forme de véritables appels à l'action qui toucheront le coeur et les tripes de tes clients et les persuaderont de se procurer tes produits et services, de s'abonner à ta chaîne YouTube, de s'inscrire à ton infolettre, de réserver leur place à un événement que tu mets sur pied, de s'inscrire à l'une de tes formations ou simplement d'interagir avec toi en te faisant des commentaires positifs. Le copywriting et le videowriting constituent les piliers de tes communications verbales et écrites dans toutes tes publications, tant sur Facebook que YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. , jusqu'à tes conférences sur Zoom, en passant par tes vidéos de vente, tes webinaires, tes courriels, ton blogue, tes Facebook Live, tes offres de service, tes lettres et pages de vente, tes sites Web, tes ateliers et tes formations en ligne. L'auteur te révèle dans ces pages les trucs, astuces et secrets qui te positionneront comme leader dans ton champ d'expertise. Apprends l'art de la communication authentique 4P - personnalisée, pertinente, percutante et persuasive - pour ainsi t'exprimer avec aisance et confiance afin d'établir une vraie connexion avec les bonnes personnes.