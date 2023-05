L'abondance dans la simplicité

Dans cette nouvelle édition augmentée qui souligne également le 25e anniversaire de ce livre, Sarah Ban Breathnach partage avec vous un regard sur la vie de tous les jours à la fois riche et inusité. Qu'il sagisse d'aller choisir les légumes les plus savoureux de notre jardin, de dénicher des trésors dans un marché aux puces, d'aménager dans notre logis un espace sacré pour la méditation ou d'épouser le rythme des saisons et des différents moments de l'année, elle nous montre que la vie quotidienne peut toujours être le reflet de notre moi authentique...