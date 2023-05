Les Dossiers Hutchison. L'homme qui faisait léviter les objets

Un savant maudit... Une découverte propre à bouleverser la physique moderne... Voilà ce que ce livre nous propose de découvrir à travers la biographie de John Hutchison, expérimentateur canadien et spécialiste de l'électricité. L'auteur de cet ouvrage, lui-même scientifique et ingénieur électricien, a travaillé en étroite collaboration avec Hutchison. Il a été personnellement témoin d'étranges phénomènes liés à l'inventeur et à ses appareils. S'appuyant sur sa correspondance avec le chercheur et ses échanges avec d'autres scientifiques et techniciens il retrace dans ce livre l'histoire des premières expérimentations de l'effet Hutchison et montre pourquoi la physique actuelle n'est pas en mesure d'expliquer les phénomènes observés. Les schémas de circuits électriques jamais vus auparavant nous éclairent sur les appareils dont Hutchison se servit pour faire voler des objets à travers son laboratoire, les mettant en lévitation et générant d'autres effets tout aussi étonnants et parfois même dangereux. " Cette histoire est authentique ! Le phénomène est à la fois fugace, engageant, troublant, extrêmement important, et avant tout réel ! Le défi pour la science consiste à établir une théorie viable et à ne pas parler de facto d'impossibilité. " Docteur John B. Alexander, colonel de l'Armée américaine.