Apprendre à raisonner. Maths. Quatrième

Avec pour objectif d'apprendre à raisonner dès le plus jeune âge, cet ouvrage de mathématiques destiné à des élèves en classe de Quatrième est découpé en 14 chapitres constituant un ensemble cohérent et structuré. Il présente avec soin et précision des notions élémentaires et essentielles : - Les définitions sont clairement explicitées, illustrées et triturées afin de faciliter leur appropriation. - Les propositions et les théorèmes sont justifiés voire démontrés lorsque cela est possible. - Les liens entre les différents chapitres sont indiqués afin de saisir la cohérence de l'ensemble. - De nombreuses figures aident à la visualisation des notions et donc à la compréhension. - Des exercices entièrement corrigés entraînent le lecteur au raisonnement mathématique en lui apportant le plaisir de la réflexion.