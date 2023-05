Hypersensibilité sensorielle La Boîte à outils. Comprendre et accompagner l'enfant hypersensible

Votre enfant montre des signes d'hypersensibilité sensorielle ? Alors ce livre est pour vous ? ! Est-ce qu'il refuse de manger ou même de goûter plusieurs aliments ?? Est-il facilement incommodé par les étiquettes, les coutures ou les textures des vêtements ?? Porte-t-il souvent ses mains à ses oreilles lorsqu'il entend un bruit fort ou soudain ?? Est-ce que les soins d'hygiène personnelle sont une bataille constante ?? Et si plusieurs de ces réactions étaient provoquées par des particularités sensorielles ?? Dans ce guide, vous découvrirez ce qu'est l'hypersensibilité sensorielle et les défis qu'elle peut engendrer au quotidien ? ; la source de certaines réactions ou de certains comportements de votre enfant ? ; des stratégies pour prévenir ses crises et l'aider à s'apaiser ? ; les professionnels qui pourront vous aider.