L'hypersensibilité sensorielle racontée aux enfants

Marilou a une superbe journée qui l'attend : c'est la fête de son amie et elle a très hâte ! Pourtant, c'est un grand défi pour elle. Elle ressent certains bruits et certaines textures de manière plus intense que ses camarades, ce qui la fait réagir davantage. Heureusement, elle a plusieurs trucs pour l'aider à surmonter ses difficultés. Réactions fortes aux stimuli, fuite, crise de colère, débordement, épuisement en fin de journée peuvent être des signes de l'hypersensibilité. Un conte illustré pour aider l'enfant à se comprendre. Des trucs et astuces faciles à mettre en place pour les parents et les enfants.