Ecrire pour se faire du bien. 100 invitations à suivre la route des mots... pour une douce vie

Ce livre, original et inspirant, contient plusieurs petites histoires qui ont été écrites pour éveiller les vôtres et suivre ainsi le fil de votre vie. Elles vous donneront l'élan nécessaire pour vous inciter à prendre la plume à votre tour. Vous parcourrez avec grand plaisir la route des mots et ses 100 exercices pratiques, exclusifs et originaux à explorer en toute saison. En automne, vous ferez connaissance avec vos sens et vos mots. En hiver, vous apprivoiserez différentes manières de dire et de découvrir vos histoires. Le printemps, quant à lui, sera un berceau pour les adoucir et les renouveler. Puis, en été, vos mots s'enracineront dans un terreau riche de tous vos possibles. Nous écrivons parce que nous sommes amoureux, anxieux, curieux, joyeux, inspirés, enragés, intéressés. Les mots deviennent ainsi des passerelles pour communiquer et s'engager dans sa vie. Les mots réchauffent, stimulent et soignent. Pour un effet mieux-être instantané, plongez avec confiance dans ce recueil unique. Vous récolterez de doux moments de ressourcement, du réconfort et de la fierté. Vous bénéficierez également d'une multitude de trucs et d'astuces pour stimuler et nourrir votre créativité. Brigitte Meloche vous invite à suivre la route des mots pour apaiser vos maux... et profiter d'une douce vie !