Soignants suspendus, des citoyens d'avant-garde ? Fractales et chaos d'une société nouvelle

Le 15 septembre 2021 les soignants français ont vu s'abattre un couperet : soit ils se présentaient sur leur lieu de travail avec un certificat de vaccination, soit leur contrat était suspendu. Dix-huit mois plus tard, alors que le traitement auquel ils devaient se soumettre a montré son inefficacité, la situation des dizaines de milliers de soignants suspendus n'a pas évolué. Ils demeurent sans possibilité de travailler, sans chômage ou RSA. Au moment où on déplore un manque de personnel dans le secteur du soin. Cette situation inique nous donnent l'opportunité de faire un constat de notre société actuelle tout autant que notre système de santé. Au-delà de l'injustice et de l'immoralité, que vient exprimer cette situation et quelle voie ouvre-t-elle pour demain ? Aussi, à une période de crises historique où chaque citoyen est convoqué à se positionner face à son destin, le personnel suspendu n'offre-t-il pas une opportunité de questionner sa conscience ?