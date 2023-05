La Magie de la Déesse. Edition 2022

Mettez de la magie dans vos vacances ! Partez à la rencontre des déesses de la nature ! Le divin et la magie sont partout autour de nous. Saviez-vous par exemple que les fontaines portant le nom d'une sainte étaient auparavant dédiées à des déesses païennes ? La forêt de Brocéliande n'était-elle pas connue pour ses habitants enchantés ? Que diriez-vous cet été de partir à la découverte du divin de la nature ? Dans ce cahier : -développez votre rapport au divin à travers l'exploration des manifestations naturelles de votre environnement ; -développez votre rapport à la nature en comprenant ce qu'elle a de merveilleux et de divin ; -dvancez sur votre voie spirituelle personnelle, en prenant des sentiers auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé ; -explorez un autre aspect du Féminin Sacré au travers des différentes déesses de la nature abordées dans ce cahier ; -retrouvez des recettes et rituels pour se connecter à chaque déesse ; -retrouvez des leçons qui expliquent comment appréhender et se connecter à différentes déesses.