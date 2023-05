Petit Peuple. Edition 2022

Que vous passiez les vacances en bord de mer, dans les montagnes ou à proximité d'une forêt, laissez ce cahier vous guider sur les routes tortueuses et fabuleuses qui mènent au Petit Peuple ! Petit Peuple, Bonnes Gens, Peuple Silencieux, Bons Voisins, autant de noms différents pour ces créatures féériques que sont les Brownies, les Pixies, les Korrigans, les Sylphes et autres Gnomes. En plus de peupler nos contes et folklores, vous pouvez encore les observer dans la vie de tous les jours. Les gargouilles des églises en sont un bon exemple ! Un autre exemple ? Ce sentiment de quiétude ou cet embarras lorsque vous entrez dans un lieu qui indique si pour l'esprit du foyer vous y êtes bienvenu ou non. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas remercier ces Bonnes Gens-là ! Pourquoi ? Ouvrez les pages de ce cahier et vous saurez tout, ou presque, sur le peuple féerique ! Dans ce cahier : - décrouvrez des quiz pour tester vos connaissances ; - retrouvez les bases essentielles à connaître pour approcher le Petit Peuple ; - découvrez les différentes créatures de nos forêts, montagnes campagnes et même villes ; - apprenez comment percevoir le Petit Peuple ; - découvrez comment travailler avec le Petit Peuple et déjouer ses mauvais tours.