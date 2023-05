Avant d'être un sport à la mode, le yoga est une pratique spirituelle. (Re)découvrez la spiritualité du yoga et brisez ses idées reçues ! Ce cahier donne des clés pour vivre le yoga (union), dans notre quotidien du 21e siècle, en se reconnectant à ses piliers et découvrir des lignes directrices pour donner un sens profond à sa vie. Travailler à travers les pratiques de l'esprit et du corps est un cheminement qui accompagne vers le samadhi (état de conscience éclairé), dans lequel il est possible d'expérimenter le vrai soi. Amis débutants et confirmés, sortez vos tapis et plongez cet été dans la spiritualité du yoga ! Dans ce cahier : -brisez les idées reçues autour du yoga ; -(re)découvrez les origines spirituelles du yoga ; -expérimentez l'union du corps et de l'esprit ; -découvrez des postures, des exercices et des jeux ludiques.