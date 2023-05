La Lithothérapie. Edition 2022

Pour la 3e année consécutive, embarquez aux côtés d'Amandine Forestier pour des vacances hautes en cristaux ! Les pierres sont des alliées incroyables ! Elles nous apportent des énergies fabuleuses, elles nous aident à avancer dans la vie, à être plus alignés, elles redynamisent nos intérieurs et nous font briller de mille feux quand elles sont à notre cou. N'allez cependant pas croire que vous savez tout d'elles ! Amandine Forestier a encore de nombreux secrets à vous dévoiler ! Embarquez donc pour enfin éviter les fausses connaissances, les mauvais conseils et suivez votre intuition pour passer de belles vacances grâce à vos pierres ! Dans ce cahier : - apprenez comment bien choisir vos pierres ; - voyez la vie en rose avec les pierres ; - découvrez comment vous faire une beauté minérale ; - découvrez votre pierre de naissance ; - apprenez comment bien utiliser vos pierres ; - retrouvez des jeux, des exercices et des coloriages pour tester vos connaissances et en apprendre de nouvelles !