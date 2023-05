Dossier fantômes Tome 4

Silence, petits enfants, bien au chaud dans vos lits. A l'abri dans vos rêves et niché dans vos esprits. Il vous observe et il veut être nourri. N'essayez pas de courir et priez, Car, petits enfants, bientôt vous mourrez. Partout dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, les enfants disparaissent et sont retrouvés morts une semaine plus tard. Les habitants paniquent, les parents ont peur de quitter leur progéniture des yeux, mais cela ne suffit pas. On ne peut pas se cacher du Dévoreur d'âmes. Mattie a enduré beaucoup d'épreuves cette année, mais elle fait maintenant face à une chose à laquelle même ses neuf vies ne peuvent survivre. Alors que de vieux secrets sont révélés, elle doit affronter son destin et une malédiction qui pourrait bien lui coûter tout ce qu'elle possède. Ajoutez à cela un ange déchu dont la spécialité est de tuer les petits enfants, et Mattie pourrait être forcée de demander de l'aide à la seule personne à qui elle a juré de ne jamais s'adresser. Le démon Silas. La vraie question est : va-t-elle en ressortir inchangée, ou Silas va-t-il obtenir ce qu'il veut... son âme ? #Horreur #Paranormal # Fantômes #Démons