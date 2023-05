La conspiration Prétorius

A son retour de mission, Marcus Logan se rend dans une Grande-Bretagne post Brexit sur les traces de son frère Oliver, disparu depuis plusieurs semaines. Avec son ami Sergueï, mercenaire comme lui dans une société militaire privée, et Joan, une journaliste freelance, ils vont rapidement se rendre à l'évidence : Oliver a été assassiné. Le donneur d'ordre est un certain Karl Wangler, proche de Philip Gates, leader du parti d'extrême droite UKonly soutenu par plusieurs sommités du monde politique et économique. Ces personnalités intègreront bientôt le cercle Prétorius, un club très fermé, mené avec poigne par le multimillionnaire Anton Grobler, un vieillard néonazi. Marcus Logan et ses alliés n'auront de cesse de déjouer leurs plans.