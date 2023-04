Vocabulaire italien. Balade à Rome. De l'histoire et des mots permet d'enrichir son lexique en langue italienne en s'appropriant différents registres de communication, en proposant le vocabulaire indispensableà tout contexte et en s'appuyant sur des situations quotidiennes pour partager de manière ludique un vocabulaire plus spécifique. Un voyage, tant au sein du lexique que dans la civilisation italienne, de la Rome impériale jusqu'à nos jours, car l'apprentissage d'une langue est également l'apprentissage d'une culture : guide de prononciation et alphabet ; dictons italiens et expressions idiomatiques ; exercices de vocabulaire ; éléments étymologiques.