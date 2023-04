Konnichiwa. Premières leçons de japonais. A1/A2, 2e édition

L'auteur propose une approche simple et fidèle de la langue japonais. Ce livre s'adresse aux grands débutants souhaitant acquérir les connaissances fondamentales de la langue. Il a pour objectif de transmettre des savoirs authentiques et directement utilisables une fois dans le pays. L'ajout progressif de connaissances, elles-mêmes illustrées par des exemples parlants, vous permettra de développer vos compétences linguistiques de façon efficace et durable. Le livre propose un préambule sur les origines de la langue et les connaissances de base ; des leçons regroupant les points de grammaire fondamentaux ; deux check-points pour récapituler et confirmer vos connaissances ; de nombreux exercices de grammaire pour pratiquer les savoirs ; et un mini dictionnaire thématique.