Anissa est née à Saint-Ouen, de père marocain et de mère française. Elle est flic. Elle est passée par la BAC de Seine-Saint-Denis avant de rejoindre la DGSI après les attentats de 2015. Au quotidien, elle se bat pour défendre les valeurs de la République, contre les terros qui veulent la faire vaciller. Son père, avec qui elle a pris ses distances depuis longtemps, meurt brutalement. Anissa est bouleversées, perdue. Elle est envoyée pour une mission d'infiltration au QER, le Quartier d'Evalutation Radicalisation de Fleury-Merogis afin d'obtenir des informations d'une revenante, c'est-à-dire une femme partie en Syrie et arrêtée à son retour. Un polar en immersion qui aborde les thèmes de l'identité et du communautarisme, au coeur de l'actualité.