1916, l'Italie est en guerre. A Corato, province des Pouilles, Domenico vient au monde, alors que son père meurt sur le front du Trentin. Trois ans après, sa mère succombe à la pandémie de grippe espagnole. Recueilli par son oncle, l'orphelin grandit dans un monde d'agitation politique menant les fascistes au pouvoir. A l'aube de la seconde guerre mondiale, Domenico épouse Nicolete, vendue à huit ans à une famille aristocratique pour s'occuper d'une fillette handicapée. Lui, bientôt père, veut connaître son enfant et refuse la mobilisation. Arrêté, il échappe in extremis à la mort, grâce à l'aide providentielle des Résistants. La paix revenue, mais la misère persistant, il choisit de s'expatrier. Une tireuse de cartes avait prédit à Nicolete un départ pour la France... Témoignage d'une époque qui a vu le sol italien dévasté par la pauvreté, les conflits et l'exil de ses fils, " Il y a quelqu'un qui t'aime en France " évoque l'intimité des gens du peuple à travers deux destins singuliers.