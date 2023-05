Huit bras et combien d'os?

Combien d'os a une pieuvre ? Combien de kilomètres fait un voyage aller-retour sur la Lune ? Combien de kilos de bananes mangeons-nous chaque année ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans ce livre, ainsi que de nombreux faits étonnants qui nous ouvrent la porte à un monde riche et diversifié. A travers les chiffres de 1 à 9 et leurs multiples de 10, 100 etc découvrez par exemple : - qu'il y a 1 milliard d'étoiles dans l'univers mais nous n'avons qu'une seule étoile dans notre système solaire - que les paresseux ont 3 orteils à chaque pied - qu'un enfant respire 40 000 fois par jour (contre 20 000 pour les adultes) - ... En combinant jeu et apprentissage, avec un texte illustré par l'un des dessinateurs les plus talentueux de notre époque, cet ouvrage ravira les plus curieux leur permettant de compter à chaque instant de la journée et d'explorer le monde qui les entoure