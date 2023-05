Extrême droite et autoritarisme partout, pourquoi ? La démocratie au risque de ses contradictions

Au tournant du millénaire tous les politologues estimaient que les dernières dictatures encore existantes allaient s'effondrer rapidement pour laisser partout la place à des démocraties parlementaires de marché. Vingt ans après, on se demande plutôt quelles démocraties vont encore tenir le coup face à la montée mondiale de l'extrême-droite et des régimes autoritaires. Comment l'expliquerâ? Ce livre suggère qu'il n'est possible de le comprendre qu'au regard de l'indétermination relative de l'idéal démocratique et des expériences totalitaires du XXe siècle.