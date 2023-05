Contre la Grande Etude des femmes

"Il existe un livre bien connu, La Grande Etude des femmes (Onna daigaku), qui considère que seules les femmes sont coupables et qui les attaque violemment, mais moi, j'ai vraiment pitié de ces femmes. J'en viens à vouloir écrire un livre que j'intitulerais La Grande Etude des hommes (Otoko daigaku), où je critiquerais les hommes". Dans une lettre privée adressée à un ami en 1870, Fukuzawa Yukichi (1835-1901), penseur le plus influent de son époque, déclare la guerre à la conception de la femme que la morale confucianiste impose au Japon, notamment grâce à La Grande Etude des femmes, manuel de la bonne épouse destiné aux jeunes filles des classes supérieures. Il va mener ce combat jusqu'à sa mort, dans un ensemble de textes publié ici en français pour la première fois. Ses écrits confirment que les questions de la femme et du couple sont des enjeux stratégiques du processus de modernisation d'un pays.