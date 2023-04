De la tête au coeur. Le plus formidable des voyages en soi

Suzie Villeneuve, figure populaire dans le monde du show business québécois, se retrouve très tôt dans une situation que plusieurs artistes et gens du public lui envient. Magnifique chanteuse à la voix envoûtante et riche en nuances, Suzie entame une carrière artistique très prometteuse après son passage à l'émission télévisée Star Académie en 2003. Rapidement, le public l'adopte et le domaine artistique lui ouvre ses portes. Mais au fil des années, un inconfort s'installe en elle, sans qu'elle puisse l'expliquer ou le comprendre. Elle se sent de plus en plus prisonnière de ce malaise intérieur qui lui fait même renoncer au chant. Le chaos semble installé dans sa vie. En 2016, alors que rien ne va plus dans sa vie, Suzie répond à l'invitation d'une amie et participe à un atelier qui deviendra un mentorat de 9 mois. Elle est alors confrontée au malaise qui l'habite et qui lui fait ressentir tant d'inconfort. Elle accepte de plonger en elle et d'entreprendre le plus formidable voyage qu'un être humain puisse faire : celui de la tête au coeur. Suzie apprend alors des clés et des concepts qui lui permettent d'accueillir avec plus d'harmonie la vie et ses beautés, mais surtout elle fait des découvertes sur elle-même et parvient à identifier et à libérer les patterns qui la contrôlaient. Après cette période de découvertes et d'intégration, Suzie reprend sa vie en main et retrouve sa carrière qu'elle avait délaissée. Le goût de chanter lui revient, l'amour entre de façon inattendue dans sa vie et la maternité lui sourit. Elle est enfin sereine, épanouie et parfaitement alignée sur son coeur. Et c'est ce à quoi elle nous convie à notre tour en nous partageant son histoire.