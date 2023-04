L'art de tirer les cartes. Méthodes modernes d'après les Maîtres de la Cartomancie

Faut-il croire que de simples cartons ornés de gravures possèdent en eux-mêmes la révélation des destinées, ou bien, qu'ils soient des moyens de pure forme, hors desquels s'exercent la sensibilité d'un praticien, sa réceptivité, sa perception, facultés psychiques qui n'ont rien à faire avec la raison, l'analyse, la déduction. Cette dernière hypothèse nous semble la seule vraisemblable. Il est certain que la plus modeste comme la plus renommée des cartomanciennes ne tirera aucune conclusion, représentant une vérité, si elle ne possède pas un "don" d'intuition, de clairvoyance, qui la rend capable, dans certaines circonstances, de voir, comme en un cliché astral, la destinée d'autrui... Quel que soit le but cherché par nos lecteurs et nos lectrices, dans l'usage de ce livre, nous souhaitons à tous et à toutes d'y trouver les meilleures et les plus favorables interprétations, auxquelles nul ne reste insensible, par le besoin inné de croire au bonheur et d'en entendre les promesses. (J. Méry)