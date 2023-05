Ma vie souterraine. Mémoires d'un spéléologue. Mémoires d'un spéléologue

L'autobiographie de ce spéléologue mondialement connu couvre plus d'un demi-siècle d'exploration. Norbert Casteret a passé toute sa vie dans les entrailles de la terre, et a écrit plus de cinquante ouvrages. De l'absence de matériel aux progrès des équipements, de l'inconscience de la jeunesse à la maturité de l'explorateur, au fil des pages, le lecteur le suit dans ces contrées méconnues qui se trouvent sous nos pieds. Il nous fait vivre la plus passionnantes des aventures dans l'ombre des cavités, et révèle ainsi la spéléologie au grand public. Norbert Casteret (1897-1987) a notamment découvert au cours de ses expéditions plusieurs peintures pariétales et vestiges préhistoriques. Il a notamment exploré le gouffre Martel (Ariège) en 1935 et la Henne-Morte (Haute-Garonne) en 1947. Une grotte glacée située en Espagne porte aujourd'hui son nom. Préface de Jacques Jolfre