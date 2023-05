Des nuages plein la tête. Un pâtre en quête d absolu. Un pâtre en quête dabsolu

Voici un livre étonnant qui montre avec subtilité et finesse qu'il est toujours possible de vivre l'aventure autrement qu'au bout du monde. Entre l'Ariège et l'Andorre, Brice Delsouiller garde des troupeaux de vaches au milieu de nulle part. Ces vaches, élégantes et roublardes, sont sa seule compagnie pendant des mois, tandis qu'il arpente les Pyrénées au rythme de leurs meuglements et des tintements de cloches. Mais de ce presque rien, Delsouiller fait un tout. Et ce tout est admirable de vie intérieure. Brice Delsouiller est pâtre au coeur des Pyrénées et coureur en montage. Des nuages plein la tête est le premier livre de cet amoureux de la nature. "Une carte postale sublime : des crêtes fracassées, des plateaux paradisiaques, des cirques de fond de vallée pour un mélange d'Ecosse et de Dolomites". Le JDD