The Scumbag Tome 3

Une guerre fratricide, portée par des utopistes totalitaires, met en péril le monde entier. Un seul homme providentiel semble capable de sauver l'humanité, et c'est encore au plus raté de tous, le metalleux peu recommandable et toujours aussi graveleux, Ernie Ray Clementine qu'incombe cette responsabilité. Mais ses poursuites judiciaires et son manque de courage pourraient bien faire basculer la civilisation dans les ténèbres.