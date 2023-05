Bienvenu au Maralban. L'humanitaire dévoyé

Traumatisé dans son enfance, Jean Tirrier quitte sa Normandie natale et va chercher la paix dans l'humanitaire au Proche-Orient où son association soutient des projets pour les femmes. Il s'y délivre de ses troubles, y découvre la beauté des déserts, les langages de ses habitants, mais aussi la gangrène qui ronge ce pays et ces lieux où suinte l'immonde et dont les murs restituent goutte par goutte la sueur et le sang qu'ils ont vu couler.