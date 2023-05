Qui a tué Berta Cáceres ? . Féminicide politique, extractivisme et résistances écologistes indigènes

Berta Cáceres a été exécutée par balles le 2 mars 2016 à La Esperanza, dans l'ouest du Honduras Au moment de son assassinat, elle menait la lutte contre la construction d'un barrage sur le fleuve Gualcarque, dont les eaux sont sacrées pour le peuple lenca. Dans son enquête aux mille ramifications, Nina Lakhani démêle l'écheveau de l'intrigue qui a mené à la disparition dramatique de cette figure plus grande que nature. Plusieurs éléments d'un véritable thriller sont ainsi réunis : une exécution portant la signature des escadrons de la mort, des opérations clandestines d'une armée entraînée à la plus brutale des répressions, les intérêts croisés de secteurs de l'agroalimentaire et des cartels de la drogue, une classe politique corrompue jusqu'à l'os déterminée à mater la résistance populaire aux mesures néolibérales, le soutien d'agences internationales et de groupes financiers aux mégaprojets énergétiques et extractivistes, et, toujours présente, l'ombre portée des Etats-Unis.